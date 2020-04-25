25 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

FIFA'dan Loris Karius açıklaması! Beşiktaş...

FIFA'dan Karius açıklaması! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

'ın 2018 yılında 2 yıllığına 'dan kiraladığı ve sezon sonunda siyah-beyazlı takımla sözleşmesinin bitmesinin ardından İngiliz ekibine dönecek olan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde mart ayında ödenmemiş alacakları ile ilgili 'ya başvuruda bulunan Alman kalecinin yaptığı başvuruyla ilgili bir açıklama geldi.

Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen aranın ardından gruplar halinde antrenmanlara başlayan 'ta gündem ... Geçtiğimiz günlerde mart ayında ödenmemiş alacaklarıyla ilgili 'ya başvuran Alman kalecinin siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesinin feshettiği iddia edilse de 26 yaşındaki kalecinin menajeri Florian Goll, Alman basınına yaptığı açıklamada ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

"KONU ŞU ANDA ARAŞTIRILIYOR"

Ajansspor'un haberine göre Karius'un başvurusunun ardından FIFA'nın vereceği karar beklenirken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir FIFA sözcüsü "Loris Karius'tan Beşiktaş kulübüne karşı bir hak talebinde bulunduğumuzu doğrulayabiliriz. Konu şu anda araştırılıyor ve dolayısıyla daha fazla yorum yapamıyoruz." dedi.

"KARIUS'UN KENDİNİ KANITLAMAK İÇİN 2 MÜKEMMEL YILA İHTİYACI VAR"

Alman kaleci antrenörü Uli Stein ise, "Karius, hesaplarında fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın sahada olduğundan daha önemli olduğunu düşünüyor. Kendini kanıtlamak için iki mükemmel yıla daha ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

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