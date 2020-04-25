FIFA'dan Loris Karius açıklaması! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın 2018 yılında 2 yıllığına Liverpool'dan kiraladığı ve sezon sonunda siyah-beyazlı takımla sözleşmesinin bitmesinin ardından İngiliz ekibine dönecek olan Loris Karius ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde mart ayında ödenmemiş alacakları ile ilgili FIFA'ya başvuruda bulunan Alman kalecinin yaptığı başvuruyla ilgili bir açıklama geldi.

Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen aranın ardından gruplar halinde antrenmanlara başlayan Beşiktaş'ta gündem Loris Karius... Geçtiğimiz günlerde mart ayında ödenmemiş alacaklarıyla ilgili FIFA'ya başvuran Alman kalecinin siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesinin feshettiği iddia edilse de 26 yaşındaki kalecinin menajeri Florian Goll, Alman basınına yaptığı açıklamada ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

"KONU ŞU ANDA ARAŞTIRILIYOR"

Ajansspor'un haberine göre Karius'un başvurusunun ardından FIFA'nın vereceği karar beklenirken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir FIFA sözcüsü "Loris Karius'tan Beşiktaş kulübüne karşı bir hak talebinde bulunduğumuzu doğrulayabiliriz. Konu şu anda araştırılıyor ve dolayısıyla daha fazla yorum yapamıyoruz." dedi.

"KARIUS'UN KENDİNİ KANITLAMAK İÇİN 2 MÜKEMMEL YILA İHTİYACI VAR"

Alman kaleci antrenörü Uli Stein ise, "Karius, sosyal medya hesaplarında fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın sahada olduğundan daha önemli olduğunu düşünüyor. Kendini kanıtlamak için iki mükemmel yıla daha ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

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