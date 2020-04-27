27 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gikiewicz için bilgi aldı

Gikiewicz için bilgi aldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

'ın bir süredir Union Berlin'de forma giyen Rafall Gikiewicz'i istediği iddia ediliyordu.

'ın bir süredir Union Berlin'de forma giyen Rafall Gikiewicz'i istediği iddia ediliyordu. Polskie Radio 24, "Konu şu. Giki, Beşiktaş'ın transfer listesinde. Bir an önce işi bitirmek istiyor" iddiasını ortaya attı. 1.90'lık Polonyalı kaleci için Sergen'in Polonyalı eski arkadaşı Bako'dan bilgi istediği bildirildi.
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