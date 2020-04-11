Beşiktaş'ta Victor Ruiz Türkiye'den ayrıldı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası ligler ertelenirken, Türkiye'de bulunan yabancı futbolculara ülkelerine gitmek için izin verildi. Bu doğrultuda Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth ve Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng Türkiye'den ayrılırken, siyah-beyazlıların bir başka yabancı futbolcusu Victor Ruiz de Türkiye'den ayrıldı. İspanyol futbolcu, yaptığı açıklamada özel bir uçakla ülkesine gittiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, kendi ülkesinin spor basını olan Lesportiu'nin konuğu oldu. Corona virüsü ve Galatasaray derbisi hakkında konuşan 31 yaşında ki savunma oyuncusu Türkiye'den nasıl ayrıldığı ve Beşiktaş'ın bu duruma nasıl tepki verdiğini de açıkladı.

İşte Victor Ruiz'in açıklamaları:

İstanbul'dan ayrılma sürecini anlatan Ruiz, Beşiktaş'ın bu konuda özgür bıraktığını da dile getirdi. İşte o açıklamaları; ''Türkiye'de futbol maçları ertelendikten sonra tüm futbolcular olarak evimize dönmek istedik. son maçımızı 15 Mart'ta Galatasaray'a karşı oynadık ve 15 gün boyunca İstanbul'da kalmaya devam ettik. Corona virüsü süreci başladığı günden itibaren tüm yabancı futbolcular olarak bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyorduk. Evlerimize gitme talebinde bulunduk. Beşiktaş yönetimi ise gideceğimiz yerlere bizi özgür bıraktı ve anlayışla karşıladı. Bizler de ailemizin yanına geldik.''

''Uçuş yaparken sorun yaşadın mı?''

İstanbul'dan ayrılmadan önce tüm uçuşları takip ettiğini dile getiren Ruiz, ülkeden nasıl ayrıldığı açıkladı; ''Zor bir uçuş planı olacağını biliyordum. Tüm uçuş planlarını takip ettim. Çok fazla yerde durduklarını görünce özel uçakla ayrılmak istedim. Bunun için yapmam gerekenler vardı. Önce konsolosluk ile görüştüm daha sonra bir özel uçakla gidişimde bir sorun olmadığı gördüm ve pasaportumu çıkartıp Türkiye'den ayrıldım.''

''Tüm liglerin iptal edildiği hafta Türkiye'de önemli bir maça çıktınız''

Galatasaray derbisinin oynandığı hafta için maçların ertelenmesine ''Geç kaldık'' diyen Ruiz, kendisine sorulan soruya şu şekilde cevap verdi; '' Tüm ülkelerde futbol, tenis, formula 1, motor sporları, basketbol gibi spor müsabakaları ertlenmişti. Buna rağmen bizim o hafta Türkiye'de maça çıkmamız mantıksızdı. Türkiye'de 10 gün gibi bir geçikme yaşandı. Her şey geç yerine oturuyordu. Çok garip bir durum olmuştu. Biz İtalya'yı takip ediyorduk ve neler olduğunu görüyorduk. Bir kaç gün sonra herkes bilinçlendi ve önlem almaya çalışıyordu. Bununla birlikte maçlarımız da ertelendi. Fakat garip olan tek şey ise önlemler devam ederken parklar ve restoranlar açık halde devam ediyordu.''

''GALATASARAY MAÇINDAN ÖNCE ATMOSFERİ HERKES ANLATIYORDU''

Derbinin seyircisiz olduğuna üzüldüğünü ifade eden Ruiz, Galatasaray maçının seyirsiz oynanması hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözleri; ''Derbi haftası yaklaştıkça birçok arkadaşım Galatasaray maçının atmosferi hakkında bana bilgiler veriyordu. Atmosfer güzel olacağını biliyorduk. Türkiye'nin en fazla yoğunluk olan stadyumuna çıkacaktık. Bu güzel şölene hazırlanmıştık. Taraftarlar da bu bu maça hazırlık yaparken kısa süre içinde seyirciz oynanacağı söylendi ve seyircisiz olarak oynadık. Bu durum çok üzücü oldu.''

''Seyircisiz maça çıkmak nasıl bir duygu?''

Galatasaray maçının seyircisiz oynanmasının kötü olduğu dile getiren Ruiz, maça çıkıp aradaki puan farkını azaltmak istediklerini söyledi. İşte maç öncesi hedefleri hakkında yaptığı açıklama; ''Galatasaray'a karşı oynayacağımız maça çıkmaktan dolayı çok mutluydum ve o maça odaklanmıştım. Kendimi o hafta çok iyi motive ediyordum. Galatasaray bizim üstümüzde idi ve biz yenerek puan farkını azaltıp şampiyonluk için şans elde etmek istiyorduk. Böyle maçlarda seyircisiz oynamak maça olan odaklanmayı azaltıyor. Büyük maçlar seyircisiz oynanmamalı. Galatasaray stadyumu yerine başka bir maç seyircisiz olsa bizi bu kadar etkilemezdi. Böyle büyük maçın seyircisiz oynanması hiç iyi olmadı.''

''Villarreal'den ayrılmak nasıl duyguydu?''

Victor Ruiz, Beşiktaş'tan önce oynadığı Villarreal hakkında sorulan soruya ve Beşiktaş'a gelme sebebine şu şekilde cevap verdi; '' Villarreal'de iyi işler yapıyordum. Çok iyi takım arkadaşlarım ve ortamlarım vardı. 5 yıl boyunca bana verilen görevi çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Aile gibi bir ortam varken ayrılmak tabi ki zor oldu. Böyle bir adım atmam gerekiyordu. Beşiktaş ekonomik olarak bana iyi teklif sundu. Şampiyonluk için bir takım kuruyorduk fakat lige iyi başlayamadık. Bundan dolayı takım olarak kendi kendimizi cezalandırıyorduk. Şampiyon olmak zor çünkü bir kaç takım daha şampiyonluk için yarışıyor.''

"'Futbolcular, İstanbul'un çok tutkulu olduğu söylüyor. Gerçekten öyle mi?''

İstanbul'da tek başına çıktığı anları anlatan Ruiz, daha kötüsünü beklediğini ve şaşırdığını söyledi. İşte o açıklamaları; ''İstanbul futbol ile nefes alan büyük bir şehir. Tutkuları çok büyük. Burada insanlar sizi sokakta gördüğü zaman sanki ailenizden biri gibi yanınıza koşuyor. Fotograf çekmek isityorlar, sizinle ilgileniyorlar. İstanbul'da tek başınıza sokaklarda dolaşmak kolay değil. Birkaç kez dışarı çıktım ve benim tanıyan insanlar da durdurup bir şeyler söyledi ancak çok bilinen bir oyuncu olmayınca, işler çok da zor olmuyor. Daha kötüsünü bekliyordum.''

''ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK ADAY VAR''

Türkiye liginin çok heyecanlı olduğunu ve şampiyonluk için birçok alternatif takım olduğunu dile getiren Victor Ruiz, bu sezon iyi başlamadıklarını da söyledi. ''Bu sezon düzensiz başladık. Önümüzdeki sezon için yüzleşmemiz gerekiyor. Çok dağınık bir takım halindeydik ve sonradan toparlamaya çalıştık. Türkiye Ligi çok heyecanlı tüm rakiplerimiz bir düzensizlik içinde ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden çok dengesiz skorlar alıyorlar. Bu sezondan sonra daha dengeli olacağımızı umuyorum.''

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