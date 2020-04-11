11 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Karius'tan olay Muslera sözleri! "İyi bir kaleci ancak..."

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada Türkiye'de karantina altında bulunan Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karius, Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 19:00
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Karius'tan olay Muslera sözleri! İyi bir kaleci ancak...

Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Alman kaleci Loris Karius, bir Youtube programına konuk oldu.

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Karius'tan olay Muslera sözleri! İyi bir kaleci ancak...

"2 yıldır İstanbul'da yaşıyorsun Türkçe'de ilk hangi kelimeyi öğrendin" sorusuna Karius, "Günlük hayatta bilmen gereken şeyler gibi; Evet, hayır, günaydın, teşekkürler ve afiyet olsun" yanıtını verdi.

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Karius'tan olay Muslera sözleri! İyi bir kaleci ancak...

En sevdiği Türk yemeklerinin sorulması üzerine Alman kaleci, "Kahvaltı olarak menemen. Çok iyi kebap restoranları var Türk yemekleri genel olarak iyi, hatta buraya gelmeden önce de biliyordum. Almanya'da herkes Türk mutfağının iyi olduğunu bilir" dedi.

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Karius'tan olay Muslera sözleri! İyi bir kaleci ancak...

Türk insanlarından övgüyle bahseden yıldız file bekçisi, "Türkiye'de insanlar Almanlardan biraz farklı, genellikle çok dost canlısı ve yardımseverler. Beni gördüğüne mutsuz olan, yardımcı olmayan birisiyle karşılaşmadım ya da bir şeye ihtiyacım olduğunda yardım etmek istemeyen" diye konuştu.

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Karius'tan olay Muslera sözleri! İyi bir kaleci ancak...

Corona virüsü karantinasında neler yaptığını anlatan 26 yaşındaki oyuncu, "Kahvaltı, spor ve egzersiz yapıyorum. Güne başlangıç aktiviteleri yapıyorum ve yemek pişiriyorum. Bol bol film ve dizi izliyorum. Playstation oynuyorum ve arkadaşlarımla görüntülü konuşuyorum. Diğer insanlardan farklı bir şey yapmıyorum, şu an yapabileceğimiz şeyler bunlar" ifadelerini kullandı.

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