11 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Anderson Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Canlı yayında açıkladı

Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Canlı yayında açıkladı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

Beşiktaş İkinci Başkanı , siyah-beyazlı kulübün hesabından açtığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dalgakıran, siyah-beyazlı takıma transferi gündemde olan Anderson Talisca ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Dalgakıran, transferi bütçesini düşüreceklerini açıklayarak yıldız futbolcunun transferine kapıyı kapattı.

Beşiktaş ikinci başkanı , siyah-beyazlı takımın hesabındaki canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Adnan Dalgakıran: Bütçenin düşmesi demek, daha zayıf takım kurulacağı anlamına gelmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Scouting sistemi. Yüksek bedelli transferler yerine, oyuncuların filizlendiği aşamada yakalayacağımız bir sistem kurmaya çalışıyoruz.

ADNAN DALGAKIRAN'DAN TALISCA SORUSUNA:
"Yeni sezonda futbol takımımızı 35M€'dan kurmak zorundayız."

"BÜTÜN GELİRLERİMİZ BANKALARA GİDİYOR"

''3 milyar lirayı aşan borcumuz var."

''TEMMUZ'A KADAR 600-700 MİLYON TL ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ VAR"

Dalgakıran'ın bu açıklamaları taraftarın geri dönmesini beklediği Anderson Talisca transferinin gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğu şeklinde yorumlandı.

''BAŞARILARIMIZ DENK GELMEYLE ALAKALI BAŞARILAR''

Öte yandan Dalgakıran, Bir takımımız Kupası alıyor. Sonra Avrupa'da sıfır çekiliyor. Başarılarımız sistem üzerine kurulu değil çünkü. Tamamen denk gelmeyle alakalı başarılar. Sürdürülebilir başarı olması için bir sistem gerekiyor. Biz bu sistemi kurmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yıldız oyuncu Türkiye'den ayrıldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yıldız oyuncu Türkiye'den ayrıldı Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yıldız oyuncu Türkiye'den ayrıldı
Karius'tan olay Muslera sözleri! İyi bir kaleci ancak... Karius'tan olay Muslera sözleri! "İyi bir kaleci ancak..."
Beşiktaş'tan imalı paylaşım Beşiktaş'tan imalı paylaşım
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör