Anderson Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Canlı yayında açıkladı

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dalgakıran, siyah-beyazlı takıma transferi gündemde olan Anderson Talisca ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Dalgakıran, transferi bütçesini düşüreceklerini açıklayarak yıldız futbolcunun transferine kapıyı kapattı.

Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabındaki canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Adnan Dalgakıran: Bütçenin düşmesi demek, daha zayıf takım kurulacağı anlamına gelmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Scouting sistemi. Yüksek bedelli transferler yerine, oyuncuların filizlendiği aşamada yakalayacağımız bir sistem kurmaya çalışıyoruz.

ADNAN DALGAKIRAN'DAN TALISCA SORUSUNA:

"Yeni sezonda futbol takımımızı 35M€'dan kurmak zorundayız."



"BÜTÜN GELİRLERİMİZ BANKALARA GİDİYOR"



''3 milyar lirayı aşan borcumuz var."

''TEMMUZ'A KADAR 600-700 MİLYON TL ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ VAR"

Dalgakıran'ın bu açıklamaları taraftarın geri dönmesini beklediği Anderson Talisca transferinin gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğu şeklinde yorumlandı.

''BAŞARILARIMIZ DENK GELMEYLE ALAKALI BAŞARILAR''

Öte yandan Dalgakıran, Bir takımımız UEFA Kupası alıyor. Sonra Avrupa'da sıfır çekiliyor. Başarılarımız sistem üzerine kurulu değil çünkü. Tamamen denk gelmeyle alakalı başarılar. Sürdürülebilir başarı olması için bir sistem gerekiyor. Biz bu sistemi kurmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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