01 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıran Demba Ba gelişmesi!

Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıran Demba Ba gelişmesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun planlaması için çalışmalarını sürdüren 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Anderson Talisca sesleri yükselmeye başlarken, 'ın eski yıldızı 'nın da menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Bu sezon şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan 'ta yeni sezonun çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlılarda maliyete uygun oyuncu arayışları devam ederken, siyah-beyazlıların Başakşehir forması giyen eski yıldızı ile ilgili taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Bu sezon 'de başarılı bir performans sergileyen ve attığı gollerle takımını birçok maçta sırtlayan Senegalli futbolcunun ismi Beşiktaş yönetimine sunulsa da siyah beyazlılar henüz yanıt vermiş değil.

"DEMBA BA GELMEK İSTİYOR"

Transferlerden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, "Demba Ba gibi birçok önemli oyuncu gelmek istiyor. Şu anda her şey belirsiz. 'nun sezonla ilgili kararlarını bekliyoruz" dedi.

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