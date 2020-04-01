Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıran Demba Ba gelişmesi!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun transfer planlaması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Anderson Talisca sesleri yükselmeye başlarken, Kara Kartal'ın eski yıldızı Demba Ba'nın da menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Bu sezon şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlılarda maliyete uygun oyuncu arayışları devam ederken, siyah-beyazlıların Başakşehir forması giyen eski yıldızı Demba Ba ile ilgili taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Bu sezon Medipol Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen ve attığı gollerle takımını birçok maçta sırtlayan Senegalli futbolcunun ismi Beşiktaş yönetimine sunulsa da siyah beyazlılar henüz yanıt vermiş değil.

"DEMBA BA GELMEK İSTİYOR"

Transferlerden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, "Demba Ba gibi birçok önemli oyuncu gelmek istiyor. Şu anda her şey belirsiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonla ilgili kararlarını bekliyoruz" dedi.

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