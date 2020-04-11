11 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan imalı paylaşım

Beşiktaş'tan imalı paylaşım
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

İç saha maçlarını oynadığı ve 'da hizmete giren 'ın açılışının 4. yıl dönümünü kutlayan , hesabında imalı bir paylaşımda bulundu.

'ın iç saha maçlarını oynadığı , hizmete girişinin 4. yıl dönümünü yaşıyor. BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılmasıyla Vodafone Park adını alan stat, 2016'da hizmete girmişti. Stadın açılışı, Başkan tarafından yapılmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, stadının yapımı aşamasında uzun süre uzak kaldığı evine 2015-2016 sezonunun 28. haftasındaki Bursaspor maçıyla dönmüş ve rakibini 3-2 mağlup etmişti.

Öte yandan siyah-beyazlılar stadın 4. yıl dönümü nedeniyle hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım...

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