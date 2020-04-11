Beşiktaş'tan imalı paylaşım
İç saha maçlarını oynadığı ve 11 Nisan'da hizmete giren Vodafone Park'ın açılışının 4. yıl dönümünü kutlayan Beşiktaş, sosyal medya hesabında imalı bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park, hizmete girişinin 4. yıl dönümünü yaşıyor. BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılmasıyla Vodafone Park adını alan stat, 11 Nisan 2016'da hizmete girmişti. Stadın açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.
Siyah-beyazlı ekip, stadının yapımı aşamasında uzun süre uzak kaldığı evine 2015-2016 sezonunun 28. haftasındaki Bursaspor maçıyla dönmüş ve rakibini 3-2 mağlup etmişti.
Öte yandan siyah-beyazlılar stadın 4. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım...
Konu kilit. 😎#VodafonePark4Yaşında pic.twitter.com/qgV1UobinC— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 11, 2020
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