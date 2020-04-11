11 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gündem maaş indirimi! Oyuncular kabul etti ama...

Beşiktaş'ta gündem maaş indirimi! Oyuncular kabul etti ama...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.04.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle kulüpler mali anlamda zorluğa girmişti. Bu zorluk nedeniyle birçok kulüp oyuncularından maaş indirimi talep ederken, 'ta indirim bekleyen takımlar arasında girdi. Bazı oyuncular siyah-beyazlı yönetimin bu teklifini kabul etti ama bir şart sundu. İşte detaylar...

yönetimi ince eleyip sık dokuduğu bir dönemde yabancı futbolcuları tarafından sıkıştırılmış durumda. Covid-19 salgınının bütün dünyayı ve spor ekonomisini sarsması sebebiyle yeni bir ödeme sisteminin hayata geçebileceğini ön gören siyah-beyazlı idareciler, senelik ücretleri fazla olan yabancı oyuncularla temasa geçti.

örneğini gösteren yöneticiler "Dünyanın en zengin takımın oyuncuları bile yıllık ücretlerinin yüzde 70'inden vazgeçme noktasına geldi. Sizlerden de anlayış bekliyoruz" mesajını iletti. 'ın yabancı oyuncuları ise sözcüleri olarak seçtikleri ile cevap gönderdi. Buna göre siyah-beyazlı takımın oyuncuları, yıllık ücretlerde indirime gidebileceklerini belirtirlerken bunun için bir şart ortaya koydular.

Beşiktaş Yöneticisi Mesut Urgancılar: Beşiktaş şampiyon ilan edilsin

SIKINTI BÜYÜK

Futbolcular böyle bir dönemde kulübe yardımcı olmayı kabul ederken şu ana kadar olan birikmiş alacakların ödenmesini istedi. Aksi takdirde anlaşmaya yanaşılmayacağını belirten Kartal'ın yabancıları, yönetimi de köşeye sıkıştırmış durumda. Şu anda siyah-beyazlı kulübün sadece yabancı oyunculara 7 milyon avro tutarında ödeme yapması gerektiği belirtiliyor.

Liglerin ertelenmesi sebebiyle kulübün kasasına sıcak para girmediği için Başkan ve ekibinin eli kolu bağlanmış durumda. Büyük sıkıntı içine düşen yönetimin yeni kaynak arayışında olduğu ancak Covid-19 pandemisi sebebiyle hiçbir sponsorluk görüşmesinin yapılamadığı belirtildi. Başkan Çebi'nin son çare olarak yöneticilerin şahsi yardımlarıyla bu ödemeyi yapmak isteyebileceği konuşuluyor.

Beşiktaş yol haritasını çizdi! Dorukhan... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş yol haritasını çizdi! Dorukhan... Beşiktaş yol haritasını çizdi! Dorukhan...
Vodafone Park 4 yaşında
Flaş sözler! Beşiktaş şampiyon ilan edilsin Flaş sözler! "Beşiktaş şampiyon ilan edilsin"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör