20 Ekim 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'ın durumu belli oldu! Derbide...

Burak Yılmaz'ın durumu belli oldu! Derbide...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 Giriş Tarihi: 20.10.2019

'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan 'ta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Önümüzdeki hafta ile çok önemli bir derbi maçında karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılarda gözler golcü futbolcunun oynayıp oynayamayacağına çevrilmişti. Burak Yılmaz'ın son durumu belli oldu.

'ın yıldız futbolcusu 'dan haber var... Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Ankaragücü maçının 66. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. 'in 9. haftasında Beşiktaş'ın ile karşı karşıya geleceği maç öncesi Burak Yılmaz'ın son durumu merak ediliyordu. Tecrübeli yıldızdan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

BeIN Sports'un haberine göre, Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Braga ve Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

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