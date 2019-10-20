Beşiktaş başkanını seçiyor

Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay bugün başkan olmak için yarışıyor. 10.30'da başlayan kongrede üç başkan adayı da konuşmalarını yaptı ve oy verme işlemi başladı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi. Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

3 ADAY YARIŞIYOR

Kongrede, eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışıyor.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekilmişti.

14 BİN 950 ÜYE OY KULLANABİLECEK

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayla yarışıyor.

Genel kurulda üyeler 20 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

ADAYLARIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Serdal Adalı:

Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu

Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

Hürser Tekinoktay:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

GERÇEKLERLE YÜZLEŞECEK YÖNETİCİLER İSTİYORUM

"Ben katılımcı, paylaşımcı bir Beşiktaş istiyorum. Ben idarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Gerçeklerle yüzleşecek yöneticiler ve genel kurul istiyorum."

BAŞKAN SEÇİLEMESEM DE HİZMET ETMEYE HAZIRIM

"Beşiktaş'ın genel kurulu üzerinde söylenen bazı şeylerin doğru şeylerin doğru olduğuna inanmıyorum. Bindirilmiş kıtalardı, şunlardı, bunlardı. Beşiktaşlı özgürdür, özgür iradesiyle oy kullanır. Sandıktan içeri girdiğinde onun işi sadece Beşiktaş'ı düşünerek oy atmaktır. Dolayısıyla bugün hepimiz bir şeyi göstereceğiz, ispat edeceğiz. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar yoktur. Oy kullanacak olanlar Beşiktaş için oy kullanacaktır, Beşiktaşlılar bugün sandıkları kirletmeyeceklerdir. Seçilecek başkan benim de başkanım olacaktır, ben Beşiktaş'a seçilmesem de hizmet etmeye hazırım."

Hürser Tekinoktay'ın açıklamaları:

SONUÇ NE OLURSA OLSUN KAZANAN BEŞİKTAŞ OLACAKTIR

"Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır. 3 ay önce Fikret Orman bey ile seçime girmiştik. Şimdi diğer 2 adayla beraber yarışıyoruz. Buraya gelen tüm Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum."

MEVCUT SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜR

Beşiktaş'ın Metin-Ali-Feyyazlı özkaynak düzenli modeline yeniden kavuşmak istiyoruz. En büyük özlemimiz bu. Beşiktaş bunu yapmaya mecburdur. Tüketim değil üretim modeline dönmek zorundayız. Mevcut sistem çökmüştür. Bu yüzden burdayız."

BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCU ÜRETTİĞİ ESKİ GÜNLERE DÖNMESİNİ ARZULUYORUZ

"Biz eski günlere dönmeyi vaadediyoruz. Ajax'ın futbolcu fabrikası olması gibi Beşiktaş'ın da futbolcu ürettiği eski dönemlere dönmesini arzuluyoruz. Futbolu Rasim Hoca ve Toschak'a emanet edip kurumsallaşmak istiyoruz. Beşiktaş'ı halka teslim etmek istiyoruz"

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KURACAĞIZ

"Beşiktaş Jimnastik Üniversitesi'ni kuracağız. Buradaki spor bölümleriyle öncü bir eğitim yuvası inşa edeceğiz. Türkiye'de spor politikasının liderliğini yapıp, öncüsü olacağız."

MENAJERLERE PARA KAZANDIRMA DÖNEMİ BİTECEK

"Beşiktaş'ta menajelere para kazandırma dönemi bitecektir. Gerek özkaynak düzenimiz gerek Rasim Hoca x Toschak ikilisiyle iç pazarda ve dış pazarda 100M'a kurulacak bir takımı aracıları ortadan kaldırarak 30M gibi rakamlara kurabileceğiz."

KULÜBE FATURA KESİLMEYECEK

"Beşiktaş'ta ben ve arkadaşlarımızın kulüple hiçbir akçeli ilişkisi olmayacak, kulübe fatura kesmeyecektir. Bizim felsefemiz Serencebey'de kulüp şiarı ve kuruluş felsefesidir."

Serdal Adalı'nın açıklamaları:

KAZANANIN BEŞİKTAŞ OLMASINI DİLİYORUM

"Bu yeni dönem şimdiden Beşiktaşımız için hayırlı olsun. Beşiktaşımızın desteğe bu kadar ihtiyacı olan bir dönemde aday olan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Bu kutsal görevi şerefi ve layıkıyla yürütmeye çalışacağız. Kazananın Beşiktaş olmasını diliyorum.