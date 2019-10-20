20 Ekim 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor

Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 Giriş Tarihi: 20.10.2019

, "Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan , siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.

hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Değerli Beşiktaşlılar, Bugün düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a katılım göstererek bir aydan kısa bir sürede hazırlandığımız adaylık sürecinde bize inanıp oy veren herkese teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. 21 Ekim 2019 itibarı ile Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla."

SEÇİM SONRASI KÜRSÜYE ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, seçim sonuçlarının resmen duyurulmasının ardından kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:

"Beşiktaş yeni bir ufka, yeni bir döneme açılmıştır. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak olan bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Söz veriyoruz, Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Zor günlerimiz olacak. Zor günlerin yanında güzel günlerimiz olacak. Beraber yaşamaya hazır mısınız arkadaşlar? Yarın sabahtan itibaren çok güzel şeyler yapmak için göreve başlıyoruz. Beşiktaş Genel Kurulu, bugün bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını bir işe yaramayacağını ispatlamıştır. Oy veren de vermeyen de Beşiktaşlıdır. Helali hoş olsun. Buraya geldiler benim için yeter."



SERDAL ADALI'DAN TEBRİK

Öte yandan Ahmet Nur Çebi'nin ardından en çok oy toplayan ikinci başkan adayı olan Serdal Adalı, seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. Serdal Adalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel kurulumuzun takdiriyle başkanlığa seçilen Sn. Çebi'yi ve aday olarak yarışa heyecan katan Sn. Tekinoktay'ı tebrik ederim. Oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize teşekkür ederim, bu kararın camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Her şey Beşiktaş için. Kazanan Beşiktaş olsun" dedi.

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