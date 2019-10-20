20 Ekim 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Braga maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Braga maçı hazırlıklarına başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.10.2019

, Avrupa Ligi’nde sahasında Portekiz ekibi Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. BJK ’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana; Dorukhan Toköz, , Georges N'Koudou ile dünkü maçta sakatlanan katılmadı. Victor Ruiz ile takımdan ayrı çalıştı.

Siyah-beyazlılar yarın izin yaptıktan sonra, Braga maçı hazırlıklarına salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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