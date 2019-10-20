Beşiktaş Braga maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Karşılaşma sonrasında çıkan olaylarda Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları ayrı ayrı koridorlardan çıkarılmasına rağmen çıkan kavgalarda taraftarlar ve polis memurları yaralandı.