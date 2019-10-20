20 Ekim 2019, Pazar
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Abdullah Avcı'dan Galatasaray açıklaması
Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldiği. Başladığı skorla 0-0 sonuçlanan karşılaşmada taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşma sonrası iki cepheden de karşılaşmaya dair değerlendirmeler geldi. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 20.10.2019 00:24
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