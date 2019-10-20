20 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Abdullah Avcı'dan Galatasaray açıklaması

Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldiği. Başladığı skorla 0-0 sonuçlanan karşılaşmada taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşma sonrası iki cepheden de karşılaşmaya dair değerlendirmeler geldi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 00:24
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Abdullah Avcı'dan Galatasaray açıklaması

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Başkent ekibi Ankaragücü'ne konuk oldu.

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Abdullah Avcı'dan Galatasaray açıklaması

Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmazken ev sahibi ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

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Abdullah Avcı'dan Galatasaray açıklaması

Mücadele sonrası Ankaragücü ve Beşiktaş cephesinden birçok isim değerlendirmelerde bulundu.

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Abdullah Avcı'dan Galatasaray açıklaması

İŞTE MAÇ SONU AÇIKLAMALARI...

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Abdullah Avcı'dan Galatasaray açıklaması

Pinto: Beşiktaş agresif oynadı ama biz onlara cevap vermeyi başardık. Savaşçı ruhumuzu ortaya koyduk. Beşiktaş büyük bir ekip, bunun bilincindeydik. Sonuna kadar savaştık, 1 puan için mutluyuz.

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