Fikret Orman'dan Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi açıklaması
20 Ekim'den olağanüstü seçimli genel kongreye gidecek olan Beşiktaş'ta mevcut başkan Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman, Beşiktaş başkan adayları Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:
KİMSEYİ RENCİDE ETMEK İSTEMEM
"Bir seçim sürecimiz var. Seçim süreci olduğu için de ben şu an için Beşiktaş camiasının başkanıyım. Kimseyi rencide etmek istemem. Ahmet Nur Çebi abimle 6.5 sene görev yaptık, önemli işlere imza attık."
TEK HEDEFİM BEŞİKTAŞ'A HİZMET ETMEKTİ
"Bizim bulunduğumuz dönemde tek hedefimiz Beşiktaş'a hizmet etmek. Benim bu süreçte en çok dikkat ettiğim konu ikinci başkanlarımla istişare etmektir. Şu an ikisi de aday. İyi bir şeyler olduğu zaman 'ben yaptım' diye sahiplenir. Kötülerde de konu başkana refere edilir."
"Benim sürecimi tarih aradan zaman geçtikten sonra değerlendirecektir. Şenol Güneş ile Ahmet Nur Çebi abimiz bir ekip değildi. Ben Şenol Güneş ile anlaştım. Benim irademle Beşiktaş'a teknik direktörlük yaptı."
YAŞANANLARI HAK ETMEDİM
"Benim bu süreçte duyduğum bir kırgınlık olmaz. Ben kırgınlıklarımı Beşiktaş'ı bırakırken anlattım. Hiçbir zaman yorgun değilim. Sadece ve sadece yaşananları hak etmediğimi düşündüm. Bu 1 senedir gelen bir süreç."
BURASI PADİŞAHLIK DEĞİL
"Geçen gün Serdal başkana da sormuşlar devamı mısınız diye. Burası bir padişahlık değil. Kimse şehzade değil. Herkes Beşiktaş'a hizmet etmek için mücadele edecektir."
BEŞİKTAŞ'TA EN MUTLU OLDUĞUM GÜN...
"Benim bu süreçte en iyi hatırladığım şey onlarla birlikte maçlara gitmek. Başkan olduğum süreçte en mutlu olduğum gün bu stadı açtığım gündü. Şampiyon olduğumuz günün ertesi günü büyük problemlerle uğraştım. Şu anki düşüncelerim ve hissiyatım, ben yapacağımı yaptım."
UMARIM BUGÜNE KADAR YAPTIKLARIMIN KIYMETİ ANLAŞILIR
"Biraz daha kendime, arkadaşlarıma ve aileme vakit harcamak istiyorum. Bu işin taraftarlık tarafını da unuttum. Hep zorluklarla, eziyetle geldim. Bugüne kadar yaptıklarımın da inşallah istikbalde kıymeti anlaşılır.
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