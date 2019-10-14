14 Ekim 2019, Pazartesi

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Erman Toroğlu: Beşiktaş'ta sezon sonunda bir seçim daha olacak

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş ile ilgili önemli bir iddiada bulundu... Toroğlu, siyah-beyazlı kulüpte sezon sonunda bir seçim daha olacağını söyledi.
14.10.2019

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