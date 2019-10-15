Beşiktaş'ta kongreye doğru

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak seçim öncesinde Ahmet Nur Çebi'nin hedefi İstanbul'dan dışından gelecek oyları alabilmek. Sadece İstanbul'dan seçime katılacakların oylarına kalınırsa zorlanacaklarını düşünen Çebi ve ekibi, özellikle Anadolu'daki Beşiktaşlılar ile görüşmelere başladı.

ANADOLU'DAKİ OYLAR ÖNEMLİ

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak seçim öncesinde Ahmet Nur Çebi'nin hedefi İstanbul'dan dışından gelecek oyları alabilmek. Sadece İstanbul'dan seçime katılacakların oylarına kalınırsa zorlanacaklarını düşünen Çebi ve ekibi, özellikle Anadolu'daki Beşiktaşlılar ile görüşmelere başladı. Çebi'nin yanında yer alan eski yönetici Erdal Torunoğulları, birçok dernek ile şimdiden temasa geçerek görüşmeleri gerçekleştiriyor.

TEKİNOKTAY'DAN BÜYÜK İDDİA!

Başkan adayı Hürser Tekinoktay, Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Tekinoktay, "Biz farklı bir düşüncenin temsilcisiyiz, üç taraf da tüketen taraf. Biz ise üreten tarafız. 6500 kişi kadar katılan olursa biz birinci oluruz. Serdal Adalı da ikinci olur. Sandıkta bu kadar kişi olursa biz birinci oluruz diye düşünüyorum. Orman, Adalı'nın başkan olmasını istiyor" dedi.

ADALI'DAN VIDAL OPERASYONU

Yıldırım Demirören'in başkanlığında futbol şube sorumluluğunu üstlenen Serdal Adalı o dönemde, Quaresma'dan Guti'ye Simao'dan Fernandes'e pek çok yıldız oyuncunun transferinde etkin rol oynamıştı. Verdiği son röportajda "Ben uğraşmam, gider alır gelirim" diyen ve en iyisini getirme sözü veren Adalı'nın, Medel ve Roco'nun menajeri Felicevic'le, Arturo Vidal'ın durumunu görüştüğü bildirildi. Serdal Adalı'nın Felicevic'e, "Barca'yı kiralamaya ikna edersek, bizde oynar mı?" diye sorduğu bildirildi.

TORUNOĞULLARI'NDAN İHEANACHO'YA TEKLİF

Nur Çebi'nin listesinde yer alan Erdal Torunoğulları, bir yandan seçim görüşmeleri yaparken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Çebi'nin başkan olması durumunda futbolun başına geçireceği Torunoğulları'nın Diaby'nin İngiliz menajeriyle Leicester City'den Iheanacho için görüştüğü iddiaları ortaya atıldı. Torunoğullları'nın 23 yaşındaki Nijeryalı golcüyü 1.5 yıllığına kiralık getirmek için ilk teklifi yaptığı bile konuşuldu.

METİN KEÇELİ: LİSTESİ İYİ OLAN KAZANIR

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Metin Keçeli, başkanlığı yönetim listesi iyi olanın kazanacağını ifade etti. Metin Keçeli, "Seçimi listeler kazanacak. Bu kadar büyük yükün altından kalkmak yönetim kurullarının işi. Ekonomik konulardan iyi anlayan kişilerden oluşacak yönetim kurulu, genel kurulun kabulünü görecek" dedi. Keçeli, Fikret Orman'a sahip çıkarak, "Bence Fikret Orman, Onursal Başkan S üleyman Seba'dan sonra son 50 yılın en iyi başkanı" ifadelerini kullandı.