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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Víctor Ruiz 3 hafta yok

Beşiktaş'ta şok sakatlık! 3 hafta yok
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 Giriş Tarihi: 15.10.2019

'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan 'ta sakatlık şok yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, İspanyol savunma oyuncusu Victor Luiz'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıkladı.

, sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı futbolcunun dün yapılan antrenman sonrasında sakatlık yaşadığı ifade edilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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