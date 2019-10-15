15 Ekim 2019, Salı
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Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı futbolcunun dün yapılan antrenman sonrasında sakatlık yaşadığı ifade edilirken, şu ifadelere yer verildi:
Beşiktaş'ta Víctor Ruiz 3 hafta yok
Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 Giriş Tarihi: 15.10.2019
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlık şok yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, İspanyol savunma oyuncusu Victor Luiz'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıkladı.
Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı futbolcunun dün yapılan antrenman sonrasında sakatlık yaşadığı ifade edilirken, şu ifadelere yer verildi:
"Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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