Steven Gerrard Beşiktaş'ın başına geçecek mi? Açıklama geldi

Fikret Orman'ın istifa kararıyla olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleştirilecek kongre için geri sayım sürerken, Orman'ın görevi bırakmasıyla teknik direktör Abdullah Avcı'nın da siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. İskoç basınında çıkan haberlere göre, Avcı'nın ayrılması durumunda Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın başına geçeceği konuşulurken, İngiliz teknik adam ile ilgili ortaya atılan Beşiktaş iddialarıyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ta yeni başkanın kim olacağı merakla beklenirken, kısa bir süre önce teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın ya da Steven Gerrard'ın siyah-beyazlı takımın başına geçeceği gündeme geldi. Bu iddia ile ilgili olarak Steven Gerrard'ın Liverpool'dan takım arkadaşı Patrik Berger açıklama yaptı.



"GERRARD, TÜRKİYE'YE GİTMEZ"



İskoç basınına konuşan Patrik Berger "Rangers'ta zaten büyük ve zorlu bir işte çalışıyor. Türkiye'ye gitmenin kendisine ekstra bir şey katacağını düşünmüyorum. Burası onun için doğru yer. Türkiye'ye gitmez." dedi.

"BENCE LIVERPOOL'A HAZIRLANIYOR"



Açıklamalarına devam eden Berger, "Emin değilim ama bence bir gün Liverpool'un başına geçmek için hazırlanıyor. Ancak Rangers hala Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri, bu yüzden onun için harika bir gelişim yeri. Burada onu sevdiklerini söyleyebiliriz. Geldiğinden beri, harika bir iş çıkardı. Taraftarlar tutkulu olduğunu ve Rangers'ı ait olduğu yere taşımak için her şeyi yapacağını biliyorlar." diye konuştu.



45 yaşındaki Çekyalı Liverpool efsanesi Patrik Berger, "Gerrard'ın gelişiminin görüyorum. Geçen yıl çok başarılı oldular ve bu yıl daha da iyi işler yapıyorlar. Bu durum onun ve Rangers taraftarları için harika." ifadelerini konuştu.



KLOPP, GERRARD'I İŞARET ETTİ



Bu arada Liverpol Teknik Direktörü Jürgen Klopp kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Yerime kimin geçmesini isterim diye sorarsanız, Steven Gerrard derim. Ona yardım edebildiğim kadar ederim." şeklinde konuşmuştu.