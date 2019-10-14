14 Ekim 2019, Pazartesi
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Cenk Tosun, Çebi'ye bağl
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Ahmet Nur Çebi’nin listesine alacağı Erdal Torunoğulları’nın, milli forvetle görüşüp geri dönmeye ikna ettiği öğrenildi.
Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi'nin seçilmesi durumunda futbolu teslim edeceği konuşulan Erdal Torunoğulları'nın devre arasında Beşiktaş'a büyük bir hediyesi olacağı iddia edildi. Cenk Tosun'un Gaziantepspor'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a imza atmasından, Everton'a satıldığı sürece kadar milli futbolcuyla yakından ilgilenen Torunoğulları'nın hamlesini yaptığı bildirildi. Buna göre Torunoğulları'nın milil futbolcu ile görüşerek Beşiktaş'a gelmeye ikna ettiği ifade edilirken, 28 yaşındaki santrforun da "Erdal ağabey arada sen olursan Beşiktaş'a o zaman dönerim" sözü verdiği iddia edildi. Everton'da şu an forma bulmakta zorlanan Cenk'in kiralama yoluyla takıma katılabileceği kaydedildi. Cenk'in geçen sezonun başından beri siyah- beyazlı takıma geri dönebileceği konuşuluyordu.
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