Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş K Grubu ilk maçında Slovakya ekiplerinden Slovan Bratislava'ya konuk oldu. Siyah-Beyazlılar mücadelen uzatma dakikalarında yediği 2 golle 4-2 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz bu sonuçla grupta son sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş K Grubu ilk maçında Slovakya ekiplerinden Slovan Bratislava'ya konuk oldu. Siyah-Beyazlılar mücadeleden 90+2 ve 90+4. dakikalarda yediği gollerle 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Slovan Bratislava'ya konuk oldu. Siyah-Beyazlılar 1-0 geriye düştükleri karşılaşmayı 2-1'e getirsede üstünlüğünü koruyamayarak 4-2 mağlup oldu.

Mücadelenin ilk golünü karşılaşmanın 14. dakikasında Bratislava adına Andraz Sporar kaydetti. Beşiktaş'ın beraberlik golü ise mücadelenin 29. dakikasında Adem Ljajic'in penaltı vuruşundan geldi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk olan Beşiktaş, son karşılaşmasına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildikleri karşılaşmada görev alan futbolculardan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Slovan Bratislava müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Douglas, Pedro Rebocho ve Umut Nayir'e forma verdi.

Siyah-beyazlı ekip maça Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ın yanı sıra Utku Yuvakuran, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ile Jeremain Lens oturdu.

AVCI'NIN BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK AVRUPA MAÇI

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıktı.

Sezon başında göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımıyla Avrupa arenasındaki ilk sınavını Slovan Bratislava karşısında verdi.

Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'in başında 18 Avrupa kupası müsabakasında görev almıştı.

EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİZ OYNADI

Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Slovan Bratislava'nın taraftarları karşılaşmada yer almadı.

UEFA'nın kararı doğrultusunda ev sahibi takımın 14 yaş altındaki çocuk taraftarları müsabakayı statta izledi. Beşiktaşlı futbolcular, maçtan önce tribünlerdeki yerlerini alan çocuklara çiçek verdi.

Beşiktaş'ın az sayıdaki taraftarı da karşılaşmayı statta takip etti.