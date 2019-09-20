20 Eylül 2019, Cuma
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Karius Beşiktaş'ı yakmaya devam ediyor!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovan Bratislava'ya konuk olduğu mücadelede siyah beyazlı ekibin Alman file bekçisi Loris Karius'un yaptığı hata sonrası yenilen gol gündeme oturdu. Ceza sahası dışına kadar açılan, topu ıskalayan ve bu hatalı gol sonrası takımının hem skor olarak geriye düşmesine neden olan hem de moralleri bozan Karius akıllara daha önce yaptığı hataları getirdi...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 00:04
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