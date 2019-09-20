20 Eylül 2019, Cuma

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Karius Beşiktaş'ı yakmaya devam ediyor!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovan Bratislava'ya konuk olduğu mücadelede siyah beyazlı ekibin Alman file bekçisi Loris Karius'un yaptığı hata sonrası yenilen gol gündeme oturdu. Ceza sahası dışına kadar açılan, topu ıskalayan ve bu hatalı gol sonrası takımının hem skor olarak geriye düşmesine neden olan hem de moralleri bozan Karius akıllara daha önce yaptığı hataları getirdi...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 00:04
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Karius Beşiktaş'ı yakmaya devam ediyor!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Yeni Slovakya Stadyumu'nda Slovan Bratislava'ya konuk oldu.

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Karius Beşiktaş'ı yakmaya devam ediyor!

Karşılaşmanın 14. dakikasında gelişen Bratislava atağında Loris Karius'un yaptığı hata sonrası topun filelere gitmesi, Alman filebekçinin geçmişte yaptığı hataları akıllara getirdi.

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Karius Beşiktaş'ı yakmaya devam ediyor!

AVRUPA'DA İLK DEĞİL

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olan Kara Kartallar'da Karius, 53. dakikada kaleye doğru gelen ortaya müdahale edememiş ve takımını 1-0 geriye düşürmüştü.

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Karius Beşiktaş'ı yakmaya devam ediyor!

İKİ HATA BİRDEN

Geçtiğimiz sezon bir diğer Avrupa Ligi karşılaşmasında Beşiktaş, Sarpsborg'a konuk olmuş ve genç kaleci maçın 55. saniyesinde yaptığı hatayla takımını bir maçta daha geriye düşürmüştü.

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Karius Beşiktaş'ı yakmaya devam ediyor!

Golden hemen 5 dakika sonra Norveç ekibinin gerçekleştirdiği bir diğer atakta Tobias Heintz, Alman filebekçisinin ileride durduğunu görerek aşırtma bir vuruşla farkı 2'ye çıkarmıştı.

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