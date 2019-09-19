19 Eylül 2019, Perşembe
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Elneny korkusu
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Gazişehir Gaziantep mücadelesinde kırmızı kart gören Elneny'nin 3-6 maç arası ceza alma ihtimali siyah beyazlı yönetimi düşündürüyor.
Beşiktaş'ta Elneny korkusu yaşanıyor. Gazişehir maçında kırmızı kart gören yıldız oyuncu için hakem Halil Umut Meler'in raporuna "Rakibi sakatlamaya yönelik hareket" diye yazdığı; Elneny'nin "şiddetli hareket" nedeniyle 3 ila 6 müsabakadan men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
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