19 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Elneny korkusu

Elneny korkusu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.09.2019

Gazişehir mücadelesinde gören 'nin 3-6 maç arası ceza alma ihtimali siyah beyazlı yönetimi düşündürüyor.

Beşiktaş'ta korkusu yaşanıyor. Gazişehir maçında gören yıldız oyuncu için hakem Halil Umut Meler'in raporuna "Rakibi sakatlamaya yönelik hareket" diye yazdığı; Elneny'nin "şiddetli hareket" nedeniyle 3 ila 6 müsabakadan men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
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