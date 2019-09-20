20 Eylül 2019, Cuma
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İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş bu akşam K Grubu'nda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya konuk oldu. Siyah-Beyazlılar mücadeleden 4-2 mağlup ayrılarak Avrupa Ligi'ndeki ilk haftayı puansız kapatmış oldu. İşte K Grubu'nda puan durumu.
Giriş Tarihi: 20.09.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 01:16
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