20 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson: İşler bizim için yolunda gitmedi

İşler bizim için yolunda gitmedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.09.2019

, “Daha fazla konsantre olmamız, odaklanmamız gerekiyordu. İşler bizim için yolunda gitmedi ve rakip, hatalarımızı değerlendirdi” dedi.

Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda 'ya 4-2 kaybeden 'ta tecrübeli oyuncu maç sonunda açıklamalarda bulundu. Bireysel hatalar yaptıklarını vurgulayan Atiba, "Buraya kazanmaya geldik. İlk yarının sonuna kadar iyi oynadık ve devreye önde girdik. İkinci yarıya biraz daha yavaş başladık, dağınıktık. Hatalar yaptık ve rakip bizi cezalandırdı" şeklinde konuştu.

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