17 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Quaresma'dan Beşiktaş'a ihtar!

Quaresma'dan Beşiktaş'a şok!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.06.2019

'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılardaki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız 'nın alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

'ta yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz olan 'dan yönetime şoke eden bir hareket geldi. Portekizli futbolcunun alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.
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