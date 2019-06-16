17 Haziran 2019, Pazartesi
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Quaresma'dan Beşiktaş'a ihtar!
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılardaki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz olan Ricardo Quaresma'dan yönetime şoke eden bir hareket geldi. Portekizli futbolcunun alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.
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