14 Haziran 2019, Cuma
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Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! 1+1 yıllık sözleşme
Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren ve geçtiğimiz günlerde tecrübeli teknik adamla resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Avcı'yal sözleşme imzalanmadan önce sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.06.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 19:12
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