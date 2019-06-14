14 Haziran 2019, Cuma

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Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! 1+1 yıllık sözleşme

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren ve geçtiğimiz günlerde tecrübeli teknik adamla resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Avcı'yal sözleşme imzalanmadan önce sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.06.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 19:12
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Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! 1+1 yıllık sözleşme

Sezonu 3. sırada kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliğinin çözülmesiyle transfer çalışmalarına ağırlık verildi.

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Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! 1+1 yıllık sözleşme

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takviye çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı yönetim, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle bu sezonki transfer bütçesinde küçülmeye gidecek.

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Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! 1+1 yıllık sözleşme

Beşiktaşlı kurmayların bu konu hakkında Abdullah Avcı'yı önceden bilgilendirdikleri ve tecrübeli teknik adamın transfer raporunu bu doğrultuda şekillendireceği öğrenildi.

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Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! 1+1 yıllık sözleşme

Kara Kartal'ın yaşadığı mali problemlerden dolayı kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara yönlenmesi bekleniyor.

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Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! 1+1 yıllık sözleşme

Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmeden önce, sezon başında kiralanan Adem Ljajic'in bonservisini alarak transferdeki ilk hedefini gerçekleştiren Beşiktaş, 2. transferini de bitirdi.

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