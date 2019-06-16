16 Haziran 2019, Pazar
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Beşiktaş'tan Caiuby harekatı!
Transfer sezonunun açılmasıyla girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, takımın başına getirilen Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Birçok isim ile yollarını ayırarak yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlılar da eksik mevkiler için temaslar sürüyor. Kartal son olarak 30 yaşında tecrübeli bir sambacıyı gündemine aldı. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 16.06.2019 00:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 07:48
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