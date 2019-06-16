16 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan Caiuby harekatı!

Transfer sezonunun açılmasıyla girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, takımın başına getirilen Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Birçok isim ile yollarını ayırarak yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlılar da eksik mevkiler için temaslar sürüyor. Kartal son olarak 30 yaşında tecrübeli bir sambacıyı gündemine aldı. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 16.06.2019 00:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 07:48
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Beşiktaş'tan Caiuby harekatı!

Transfer sezonunun başlamasıyla gelecek sezonda yepyeni bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı.

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Beşiktaş'tan Caiuby harekatı!

Şenol Güneş'in ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğunu Medipol Başakşehir'in tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı'ya teslim eden siyah-beyazlılar da hedef mutlak şampiyonluk.

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Beşiktaş'tan Caiuby harekatı!

Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda transfer girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar, son olarak bir sambacı bir orta sahayı gündemine aldı.

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Beşiktaş'tan Caiuby harekatı!

Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens'in durumlarının halen netlik kazanmadığı siyah-beyazlılarda Sao Paulo'lu bir isim gündemde.

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Beşiktaş'tan Caiuby harekatı!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kanat oyuncusu girişimlerinde bulunan Beşiktaş, sezonu İsviçre'nin Grasshopper takımında kiralık geçiren Caiuby için girişimde bulundu.

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