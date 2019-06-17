17 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Celta Vigo, Mor teklifini reddetti

Celta Vigo Mor teklifini reddetti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.06.2019

İspanyol gazetesi Marca, Emre Mor'un 'a önerildiğini ileri sürdü.

Siyah-beyazlıların maliyeti düşük isimleri istediği yazılan haberde 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için 3 milyon euro önerildiği ancak 'nun bu rakamı ciddiye bile almadığı kaydedildi. Buna rağmen İspanyol ekibinin Emre'yi elden çıkarmak istediği de eklendi.
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