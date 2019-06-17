17 Haziran 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Celta Vigo, Mor teklifini reddetti
Giriş Tarihi: 17.06.2019
İspanyol gazetesi Marca, Emre Mor'un Beşiktaş'a önerildiğini ileri sürdü.
Siyah-beyazlıların maliyeti düşük isimleri istediği yazılan haberde 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için 3 milyon euro önerildiği ancak Celta Vigo'nun bu rakamı ciddiye bile almadığı kaydedildi. Buna rağmen İspanyol ekibinin Emre'yi elden çıkarmak istediği de eklendi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"