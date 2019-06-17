17 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın gözü Mahmut Tekdemir'de

Beşiktaş'ın gözü milli yıldızda!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 Giriş Tarihi: 17.06.2019

ekiplerinden , 'in milli yıldızı Mahmut Tekdemir'i gözüne kestirdi. Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü , eski öğrencisinin transfer edilmesini yönetime iletti.

Transfer çalışmalarını sürdüren , 'in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir'i gündemine aldı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör 'nın yönetimden Mahmut Tekdemir'in transfer edilmesini istediği iddia edildi.

32 yaşındaki Mahmut Tekdemir, Başakşehir forması giyiyor.

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