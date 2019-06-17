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Beşiktaş'ın gözü Mahmut Tekdemir'de
Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 Giriş Tarihi: 17.06.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in milli yıldızı Mahmut Tekdemir'i gözüne kestirdi. Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisinin transfer edilmesini yönetime iletti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir'i gündemine aldı.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetimden Mahmut Tekdemir'in transfer edilmesini istediği iddia edildi.
32 yaşındaki Mahmut Tekdemir, Başakşehir forması giyiyor.
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