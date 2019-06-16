16 Haziran 2019, Pazar

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Beşiktaş'ta şok ayrılık! Abdullah Avcı onay verdi

Yeni sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı'nın yönetimin yıldız futbolcu için "Takımda tutalım" önerisini kabul etmediği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.06.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 11:36
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Beşiktaş'ta şok ayrılık! Abdullah Avcı onay verdi

Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte gözünü yaz transfer dönemine çeviren Beşiktaş'ta çalışmalar hızlandı.

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Beşiktaş'ta şok ayrılık! Abdullah Avcı onay verdi

İlk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i kadrosuna katan Kara Kartal'ın transferdeki asıl hedefi kiralık ve bonservisi elinde olan oyuncuları takıma kazandırmak.

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Beşiktaş'ta şok ayrılık! Abdullah Avcı onay verdi

Yaşadığı mali problemler nedeniyle böyle bir karar alan siyah-beyazlılar, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

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Beşiktaş'ta şok ayrılık! Abdullah Avcı onay verdi

Teknik direktör Abdullah Avcı, göreve başlar başlamaz eldeki fazla oyuncuların gönderilmesi için uğraş veriyor.

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Beşiktaş'ta şok ayrılık! Abdullah Avcı onay verdi

Türkiye'nin haberine göre, Avcı'nın bu doğrultuda gözden çıkardığı ilk isim Quaresma olmuştu.

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