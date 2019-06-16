Beşiktaş'ta şok ayrılık! Abdullah Avcı onay verdi

Yeni sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı'nın yönetimin yıldız futbolcu için "Takımda tutalım" önerisini kabul etmediği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.06.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





