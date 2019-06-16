16 Haziran 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta şok ayrılık! Abdullah Avcı onay verdi
Yeni sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı'nın yönetimin yıldız futbolcu için "Takımda tutalım" önerisini kabul etmediği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 16.06.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 11:36
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