24 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosuna 3 isim alınmadı!

Beşiktaş'ta 3 isim kadroya alınmadı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 Giriş Tarihi: 24.05.2019

ligin kapanış haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekipte 3 isim kadroya alınmadı.

ligin kapanış haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan, Gökhan ve sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

, 'in 34. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için 'la çekişen Beşiktaş mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.

Beşiktaş Kasımpaşa'ya karşı üstün

GÜNEŞ VEDA EDİYOR

Kasımpaşa mücadelesi teknik direktör 'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'a veda maçı

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