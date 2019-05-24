Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosuna 3 isim alınmadı!
Beşiktaş ligin kapanış haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekipte 3 isim kadroya alınmadı.
Beşiktaş ligin kapanış haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan, Gökhan ve Medel sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.
GÜNEŞ VEDA EDİYOR
Kasımpaşa mücadelesi teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.
Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı