Şenol Güneş'in Beşiktaş'a veda maçı
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısına Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlamak için çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden ve üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen siyah-beyazlılar, rakibini mağlup etmesi halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dorukhan ve Gökhan gönül forma giyemeyecek.
Kasımpaşa mücadelesi teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak. Siyah beyazlı takımla iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.
Ligin son haftasına 39 puanla 13. sırada giren Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse ile orta saha oyuncuları Loret Sadiku ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları devam ediyor.
Vodafone Park'ta saat 21'de başlayacak Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.
- Belhanda Al Hilal'de iddiası
- "Türkiye'yi Avrupa'da ilk 5'e dünyada ilk 10'a sokmak istiyoruz"
- Trabzonspor Karaman ile devam ediyor
- Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor
- Şampiyon sezonu Sivas'ta kapatıyor
- Fenerbahçe'nin averaj sıkıntısı
- Onyekuru'nun alternatifi Bruma
- Nihat Özdemir: "Kulüplerimizin mali yapısını düzelteceğiz"
- Nihat Özdemir: "VAR sistemindeki hataları düzelteceğiz"
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı