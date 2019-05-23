Şenol Güneş'in Beşiktaş'a veda maçı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Siyah beyazlı ekip Şenol Güneş yönetimindeki son maçına çıkacak.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısına Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlamak için çıkacak.​ UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden ve üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen siyah-beyazlılar, rakibini mağlup etmesi halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dorukhan ve Gökhan gönül forma giyemeyecek.

Kasımpaşa mücadelesi teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak. Siyah beyazlı takımla iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.

Ligin son haftasına 39 puanla 13. sırada giren Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse ile orta saha oyuncuları Loret Sadiku ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları devam ediyor.

Vodafone Park'ta saat 21'de başlayacak Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.