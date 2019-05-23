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Beşiktaş Kasımpaşa'ya karşı üstün

Beşiktaş ile Kasımpaşa, sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 32'nci kez karşı karşıya gelecek...
23.05.2019

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