24 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Metin Albayrak'ın yerine Serdal Adalı atandı

Beşiktaş'ta Albayrak'ın yerine Adalı atandı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.05.2019

üyeliğinden istifa eden ve yeni yönetimde yer almayan 'ın yerine atandı.

üyeliğinden istifa eden ve yeni yönetimde yer almayan 'ın yerine atandı.

Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Şirketimizin 24.05.2019 (bugün) tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 22.05.2019 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa dilekçesini vermiş olan Metin Albayrak'ın istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere 'nın atanmasına karar verilmiştir."

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