Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar son hafta mücadelesinde rakibini mağlup ederek ligi 3. sırada bitirmeyi garantilemek istiyor. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş bugünkü mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.
32. randevu
Beşiktaş ile Kasımpaşa, oynayacakları maçla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.
Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi.
Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Kasımpaşa son dönemde üstün
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.
Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.
Güneş veda ediyor
Bugünkü mücadele teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.
Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.
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