24 Mayıs 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 24.05.2019

'in 34. haftasında , 'ta 'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar son hafta mücadelesinde rakibini mağlup ederek ligi 3. sırada bitirmeyi garantilemek istiyor. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, 'in 34. haftasında bugün 'yı konuk ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için 'la çekişen Beşiktaş bugünkü mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.

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32. randevu

Beşiktaş ile Kasımpaşa, oynayacakları maçla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 'ta oynanacak Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek.

Beşiktaş Kasımpaşa'ya karşı üstün

Kasımpaşa son dönemde üstün

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Güneş veda ediyor

Bugünkü mücadele teknik direktör 'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.

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