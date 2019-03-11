11 Mart 2019, Pazartesi
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MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 7. maçına çıkan Burak Yılmaz, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı. 6 gole katkıda bulunan Kartal'ın golcüsü, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Attığı golden çok taraftarların önünde 3 puan almalarının önemli olduğunu kaydeden Burak, "Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Pes etmeden yolumuza devam edeceğiz. Bugün (dün) sahadaki herkes elinden geleni yaptı ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Devamını da getireceğiz."
Kral'ın affı yok!
Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 Giriş Tarihi: 10.03.2019
Vodafone Park’ta gecenin adamı Burak Yılmaz’dı. Tecrübeli futbolcu, bir gol attı, bir de asist yaptı. Konyaspor galibiyetinin baş mimarı, siyah-beyazlı formayla 7 lig karşılaşmasında 6 gole katkı sağladı.
Ara transfer döneminde formasını giydiği Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasındaki yerini alan Burak Yılmaz, dün akşam da işbaşındaydı. Konyaspor karşısında sahanın öne çıkan ismi olan tecrübeli futbolcu, 14. dakikada Ljajic golünde asisti yaptı. Rakip savunmaya zor anlar yaşatan ve hücumda basmadık yer bırakmayan yıldız oyuncu, 33. dakikada ise müthiş bir gole imza attı. Kazanılan serbest vuruşun başına geçen 33 yaşındaki futbolcu, düzgün bir vuruşla kaleci Serkan'ı avladı.
MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 7. maçına çıkan Burak Yılmaz, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı. 6 gole katkıda bulunan Kartal'ın golcüsü, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Attığı golden çok taraftarların önünde 3 puan almalarının önemli olduğunu kaydeden Burak, "Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Pes etmeden yolumuza devam edeceğiz. Bugün (dün) sahadaki herkes elinden geleni yaptı ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Devamını da getireceğiz."
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