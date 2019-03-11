11 Mart 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kral'ın affı yok!

Kral'ın affı yok!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 Giriş Tarihi: 10.03.2019

Vodafone Park’ta gecenin adamı ’dı. Tecrübeli futbolcu, bir gol attı, bir de asist yaptı. galibiyetinin baş mimarı, siyah-beyazlı formayla 7 lig karşılaşmasında 6 gole katkı sağladı.

Ara transfer döneminde formasını giydiği 'ın vazgeçilmezleri arasındaki yerini alan , dün akşam da işbaşındaydı. karşısında sahanın öne çıkan ismi olan tecrübeli futbolcu, 14. dakikada Ljajic golünde asisti yaptı. Rakip savunmaya zor anlar yaşatan ve hücumda basmadık yer bırakmayan yıldız oyuncu, 33. dakikada ise müthiş bir gole imza attı. Kazanılan serbest vuruşun başına geçen 33 yaşındaki futbolcu, düzgün bir vuruşla kaleci Serkan'ı avladı.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Beşiktaş formasıyla 'de 7. maçına çıkan Burak Yılmaz, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı. 6 gole katkıda bulunan 'ın golcüsü, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Attığı golden çok taraftarların önünde 3 puan almalarının önemli olduğunu kaydeden Burak, "Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Pes etmeden yolumuza devam edeceğiz. Bugün (dün) sahadaki herkes elinden geleni yaptı ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Devamını da getireceğiz."
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