11 Mart 2019, Pazartesi
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Gökhan Gönül'den tepki
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Konyaspor'un 75. dakikada gelen ikinci golünde rakibini kaçıran Gökhan Gönül, 82'de yerini Güven Yalçın'a bıraktı.
Bir şutu direkte patlayan tecrübeli futbolcu, oyundan alınmasına ise tepki gösterdi. Yedek kulübesine gitmeyen yıldız oyuncu, kenara bakmadan hızlı bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu. 34 yaşındaki futbolcunun bu tavrı, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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