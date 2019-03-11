11 Mart 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül'den tepki

Gökhan Gönül'den tepki
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2019

'un 75. dakikada gelen ikinci golünde rakibini kaçıran , 82'de yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

Bir şutu direkte patlayan tecrübeli futbolcu, oyundan alınmasına ise tepki gösterdi. Yedek kulübesine gitmeyen yıldız oyuncu, kenara bakmadan hızlı bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu. 34 yaşındaki futbolcunun bu tavrı, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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