11 Mart 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

‘Kalmak isterim’

‘Kalmak isterim’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2019

'ın yıldızı siyah beyazlı ekipte kalmak istediğini belirtti.

Vodafone Park'ta perdeyi açan , son 7 maçında 3 gol, 4 asist ile 7 gole katkı sağladı. oyuncu maçtan sonra, "Daha rahat kazanmalıydık. 'ta kalmak isterim. Burada gerçekten çok mutluyum. Umarım bonservisimi alırlar" şeklinde konuştu.
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