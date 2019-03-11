11 Mart 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
‘Kalmak isterim’
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic siyah beyazlı ekipte kalmak istediğini belirtti.
Vodafone Park'ta perdeyi açan Adem Ljajic, son 7 maçında 3 gol, 4 asist ile 7 gole katkı sağladı. Sırp oyuncu maçtan sonra, "Daha rahat kazanmalıydık. Beşiktaş'ta kalmak isterim. Burada gerçekten çok mutluyum. Umarım bonservisimi alırlar" şeklinde konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!