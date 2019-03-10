10 Mart 2019, Pazar
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"Diagne'nin kral olduğu yerde Burak Yılmaz..."
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçında Burak Yılmaz rüzgarı esti. Yıldız forvet Ljajic'in golünde asisti yapan isim olurken, daha sonra frikikten harika bir gole de imza attı. Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Burak Yılmaz'ı bağrına basarken, Galatasaray taraftarı da yıldız golcünün yerine Diagne'nin alınmasını eleştirdi. İşte sosyal medyada paylaşılan o yorumlar;
Giriş Tarihi: 10.03.2019 21:05 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 21:14
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