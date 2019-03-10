Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik adamlar açıklamalarda bulundu. Beşiktaş cephesinde Quaresma taraftara sitem ederken, Şenol Güneş oldukça sert ifadeler kullandı. İşte yapılan açıklamalar;

Giriş Tarihi: 10.03.2019 22:28 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 22:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





