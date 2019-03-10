10 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik adamlar açıklamalarda bulundu. Beşiktaş cephesinde Quaresma taraftara sitem ederken, Şenol Güneş oldukça sert ifadeler kullandı. İşte yapılan açıklamalar;

Giriş Tarihi: 10.03.2019 22:28 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 22:29
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Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Marko Jevtovic:
Beşiktaş'a karşı 2 gol attık ama maçı kazanamadık.

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Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Beşiktaş gibi takımlara karşı hata yaparsanız tabii ki golü bulurlar.

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Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Savaşmaya devam etmeliyiz.

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Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Ricardo Quaresma:
Çok pozisyon ürettik, daha fazla atabilirdik. 2-2'den sonra üçüncü gol için ortaya koyduğumuz istekle maçı kazanmayı sonuna kadar hak ettik.

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Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!

Konyaspor kazanmak için yeterince hücum etmedi.

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