10 Mart 2019, Pazar
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Şenol Güneş'ten 'taraftar' sorusuna çok sert yanıt!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik adamlar açıklamalarda bulundu. Beşiktaş cephesinde Quaresma taraftara sitem ederken, Şenol Güneş oldukça sert ifadeler kullandı. İşte yapılan açıklamalar;
Giriş Tarihi: 10.03.2019 22:28 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 22:29
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