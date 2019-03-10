10 Mart 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Beşiktaşlı oyuncular arasında gerginlik! Quaresme ve Medel...
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta, maç içinde flaş bir olay yaşandı. 34. dakikada Burak Yılmaz'ın frikikten attığı gol öncesi topun başına geçmek isteyen Quaresma'ya Medel karşı çıktı. Şilili yıldızın elini ittiren Quaresma'ya, Medel'den karşılık gelince ortam gerildi. İşte kameralara yansıyan o anlar ve maçtan diğer kareler;
Giriş Tarihi: 10.03.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 21:54
- 1
- 92
- 2
- 92
- 3
- 92
- 4
- 92
- 5
- 92
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!