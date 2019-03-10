Beşiktaşlı oyuncular arasında gerginlik! Quaresme ve Medel...

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta, maç içinde flaş bir olay yaşandı. 34. dakikada Burak Yılmaz'ın frikikten attığı gol öncesi topun başına geçmek isteyen Quaresma'ya Medel karşı çıktı. Şilili yıldızın elini ittiren Quaresma'ya, Medel'den karşılık gelince ortam gerildi. İşte kameralara yansıyan o anlar ve maçtan diğer kareler;

Giriş Tarihi: 10.03.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 21:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





