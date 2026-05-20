EuroLeague'in en başarılı takımı Real Madrid

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Real Madrid, elde ettiği 11 şampiyonlukla en başarılı takım olarak öne çıkıyor.

EuroLeague'de Dörtlü Final organizasyonu, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya temsilcileri Real Madrid ile Valencia Basket ve Yunanistan ekibi Olympiakos mücadele edecek.

Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 11 kez kupayı müzesine götürdü. Eflatun-beyazlılar, EuroLeague'de 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

OLYMPİAKOS, 3 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Avrupa Ligi'nde normal sezonu zirvede bitiren Olympiakos, 3 şampiyonluk yaşadı.

Organizasyonda ilk kez 1997'de kupanın sahibi olan Yunanistan temsilcisi, 2012 ve 2013'te de art arda şampiyonluğa ulaştı.

FENERBAHÇE, İKİ DEFA AVRUPA BASKETBOLUNUN ZİRVESİNE ÇIKTI

Sarı-lacivertli takım, Basketbol Avrupa Ligi'nde iki kez şampiyonluk elde etti.

EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu 2017'de İstanbul'da kazanan Fenerbahçe Beko, 2025'te ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de kupayı müzesine götürdü.

VALENCİA, İLK ŞAMPİYONLUĞUNUN PEŞİNDE

İspanya temsilcisi, Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ilk kez mücadele edecek.

İkinci sırada bitirdiği normal sezonda sergilediği performansla dikkati çeken, play-off'ta ise Panathinaikos AKTOR'u eleyen İspanya ekibi, büyük bir sürprize imza atarak organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

CSKA MOSKOVA 8, PANATHİNAİKOS 7 KEZ KAZANDI

EuroLeague'de Real Madrid'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar CSKA Moskova ile Panathinaikos oldu.

Rus ekibi organizasyonda 8 kez zirveye çıkarken, bu sezon ev sahibi olmasına rağmen Dörtlü Final'de yer alamayan Panathinaikos ise 7 şampiyonluk yaşadı.

Avrupa Ligi'nde Maccabi Rapyd 6, Varese 5, EA7 Emporio Armani Milan, ASK Riga ve Split 3'er, Barcelona, Virtus Bologna, Anadolu Efes, Cantu ve Cibona ise 2'şer kez kupanın sahibi oldu.

Organizasyonda Dinamo Tiflis, Joventut Badalona, Zalgiris, Bosna, Virtus Roma, Partizan ve Limoges ise birer defa şampiyonluğa ulaştı.

2001'DE İKİ KUPA DÜZENLENDİ

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'in Dörtlü Final organizasyonu Fransa'nın başkenti Paris'te oynandı. Finalde Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi, şampiyon oldu.

Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde TAU Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlandı.

1988'DE DÖRTLÜ FİNAL SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.

İlk yıllarda çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra 1987'ye kadar tarafsız sahada tek müsabaka olarak oynandı.

Avrupa Ligi'nde 1988 yılından itibaren ise Dörtlü Final düzenlenmeye başlandı.

EUROLEAGUE'İN ŞAMPİYONLARI, FİNALİSTLERİ VE SONUÇLAR

Organizasyonda şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

Yıl Yer Finalistler Şampiyon 1958 Riga/Sofya ASK Riga-Akademik Sofya ASK Riga 1959 Riga/Sofya ASK Riga-Akademik Sofya ASK Riga 1960 Tiflis/Riga ASK Riga-Dinamo Tiflis ASK Riga 1961 Riga/Moskova CSKA Moskova-ASK Riga CSKA Moskova 1962 Cenevre Dinamo Tiflis-Real Madrid Dinamo Tiflis 1963 Madrid/Moskova CSKA Moskova-Real Madrid CSKA Moskova 1964 Brno/Madrid Real Madrid-Spartak Brno Real Madrid 1965 Moskova/Madrid Real Madrid-CSKA Moskova Real Madrid 1966 Bologna Simmenthal Milano-Slavia Prag Simmenthal Milano 1967 Madrid Real Madrid-Simmenthal Milano Real Madrid 1968 Lyon Real Madrid-Spartak Brno Real Madrid 1969 Barselona CSKA Moskova-Real Madrid CSKA Moskova 1970 Saraybosna Ignis Varese-CSKA Moskova Ignis Varese 1971 Antwerp CSKA Moskova-Ignis Varese CSKA Moskova 1972 Tel Aviv Ignis Varese-Jugoplastika Split Ignis Varese 1973 Liege Ignis Varese-CSKA Moskova Ignis Varese 1974 Nantes Real Madrid-Ignis Varese Real Madrid 1975 Antwerp Ignis Varese-Real Madrid Ignis Varese 1976 Cenevre Mobilgirgi Varese-Real Madrid Mobilgirgi Varese 1977 Belgrad Maccabi Tel Aviv-M. Varese Maccabi Tel Aviv 1978 Münih Real Madrid-M. Varese Real Madrid 1979 Grenoble Bosna Sarajevo-Emerson Varese Bosna Sarajevo 1980 Berlin Real Madrid-Maccabi Tel Aviv Real Madrid 1981 Strasbourg Maccabi Tel Aviv-Synudine Bologna Maccabi Tel Aviv 1982 Köln Squibb Cantu-Maccabi Tel Aviv Squibb Cantu 1983 Grenoble Ford Cantu-Billy Milan Ford Cantu 1984 Cenevre Banco di Roma-Barcelona Banco di Roma 1985 Atina Cibona Zagreb-Real Madrid Cibona Zagreb 1986 Budapeşte Cibona Zagreb-Zalgiris Cibona Zagreb 1987 Lozan Tracer Milan-Maccabi Tel Aviv Tracer Milan 1988 Gent Philips Milan-Maccabi Elite Philips Milan 1989 Münih Jugoplastika Split-Maccabi Elite Jugoplastika Split 1990 Zaragoza Jugoplastika Split-Barcelona Jugoplastika Split 1991 Paris POP 84 Split-Barcelona POP 84 Split 1992 İstanbul Partizan-Joventut Badalona Partizan 1993 Atina Limoges-Benetton Limoges 1994 Tel Aviv Joventut Badalona-Olympiakos Joventut Badalona 1995 Zaragoza Real Madrid-Olympiakos Real Madrid 1996 Paris Panathinaikos-Barcelona Panathinaikos 1997 Roma Olympiakos-Barcelona Olympiakos 1998 Barcelona Kinder Virtus Bologna-AEK Kinder Virtus Bologna 1999 Münih Zalgiris-Kinder Bologna Zalgiris 2000 Selanik Panathinaikos-Maccabi Elite Panathinaikos 2001 Paris(Suprolig) Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 2001 Bologna/Vitoria Kinder Virtus Bologna-TAU Ceramica Kinder Virtus Bologna 2002 Bologna Panathinaikos-Kinder Virtus Bologna Panathinaikos 2003 Barcelona Barcelona-Benetton Barcelona 2004 Tel Aviv Maccabi Elite-Skipper Fortitudo Bologna Maccabi Elite 2005 Moskova Maccabi Elite-TAU Ceramica Maccabi Elite 2006 Prag CSKA Moskova-Maccabi Elite CSKA Moskova 2007 Atina Panathinaikos-CSKA Moskova Panathinaikos 2008 Madrid CSKA Moskova-Maccabi Elite CSKA Moskova 2009 Berlin Panathinaikos-CSKA Moskova Panathinaikos 2010 Paris Regal Barcelona-Olympiakos Regal Barcelona 2011 Barcelona Panathinaikos-Maccabi Electra Panathinaikos 2012 İstanbul Olympiakos-CSKA Moskova Olympiakos 2013 Londra Olympiakos-Real Madrid Olympiakos 2014 Milano Maccabi Electra-Real Madrid Maccabi Electra 2015 Madrid Real Madrid-Olympiakos Real Madrid 2016 Berlin CSKA Moskova-Fenerbahçe Ülker CSKA Moskova 2017 İstanbul Fenerbahçe Ülker-Olympiakos Fenerbahçe Ülker 2018 Belgrad Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş Real Madrid 2019 Vitoria CSKA Moskova-Anadolu Efes CSKA Moskova 2021 Köln Anadolu Efes-Barcelona Anadolu Efes 2022 Belgrad Anadolu Efes-Real Madrid Anadolu Efes 2023 Kaunas Real Madrid-Olympiakos Real Madrid 2024 Berlin Panathinaikos-Real Madrid Panathinaikos 2025 Abu Dabi Fenerbahçe Beko-Monaco Fenerbahçe Beko

NOT: Basketbol Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.