22 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu: Evde kalalım

Emre Belözoğlu: Evde kalalım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Emre Belözoğlu, Covid-19 salgınına karşı herkesi kurallara uymaya çağırdı. 'ye açıklama yapan kaptan, "Devletimizin virüsle mücadele etmek için aldığı kararlar, süreci iyi yönetmesi inşallah bu dönemi en kısa zamanda atlatmamıza vesile olacak diye düşünüyorum. Olabildiğince herkes evinde kalmalı. Bizler de evde kalacağız" dedi.

Emre Belözoğlu, Covid-19 salgınına karşı herkesi kurallara uymaya çağırdı. 'ye açıklama yapan kaptan, "Devletimizin virüsle mücadele etmek için aldığı kararlar, süreci iyi yönetmesi inşallah bu dönemi en kısa zamanda atlatmamıza vesile olacak diye düşünüyorum. Olabildiğince herkes evinde kalmalı. Bizler de evde kalacağız" dedi.

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