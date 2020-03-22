22 Mart 2020, Pazar

BASKETBOL

Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı

Darüşşafaka Tekfen'de ayrılık
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından 'de 'li oyuncu ’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "'li oyuncumuz 'in devam eden sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. 2019-2020 sezonunun geride kalan kısmında Daçka'mıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Lamb, bu sezon 'de 20 lig maçında süre aldı ve 9,2 sayı ortalamasıyla mücadele etti. 28 yaşındaki skorer oyun kurucu, ULEB 'nda ise 15 müsabakada görev yaparak, 9,4 sayı ortalaması yakaladı.

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