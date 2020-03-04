04 Mart 2020, Çarşamba
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Caris Levert'ten 51 sayı!
Giriş Tarihi: 04.03.2020
Brooklyn Nets'in Boston Celtics'i 129-120 yendiği maçta point guard'ı Caris Levert attığı 51 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. Takımının kazanmasına büyük katkı sağlayan Caris Levert attığı 51 sayını 37 sayısını son çeyrek ve uzatma periyotunda buldu.
Bu sezon başarılı bir performans ergileyen 25 yaşındaki Caris Levert, 16.78 sayı, 4 asist ve 5 ribaundları ile oynadı.
Boston Celtics' karşı oynanan maçta tam 51 sayı atarak gecenin kahramanı oldu. Levert, 51 sayının yanında 4 ribaund, 5 asist ve 1 top çalması bulunuyor. Bu sonuçla birlikte Brooklyn Nets, Doğu Konferansında 27 galibiyet 33 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Boston Celtics ise üst üste 2 maçından mağlubiyetle ayrılarak Doğu Konferansında 41 galibiyet 19 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.
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