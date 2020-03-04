04 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Caris Levert'ten 51 sayı!

Caris Levert'ten 51 sayı!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

'in 'i 129-120 yendiği maçta point guard'ı attığı 51 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. Takımının kazanmasına büyük katkı sağlayan Caris Levert attığı 51 sayını 37 sayısını son çeyrek ve uzatma periyotunda buldu.

Bu sezon başarılı bir performans ergileyen 25 yaşındaki , 16.78 sayı, 4 asist ve 5 ribaundları ile oynadı.

' karşı oynanan maçta tam 51 sayı atarak gecenin kahramanı oldu. Levert, 51 sayının yanında 4 ribaund, 5 asist ve 1 top çalması bulunuyor. Bu sonuçla birlikte , 27 galibiyet 33 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Boston Celtics ise üst üste 2 maçından mağlubiyetle ayrılarak Doğu Konferansında 41 galibiyet 19 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.

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