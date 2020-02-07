All-Star’da Kobe Bryant için yeni format! İşte ilk 5'ler...

Bu yıl 14-16 Şubat arası 69’uncusu Chicago’da düzenlenecek olan 2020 NBA All-Star organizasyonunda pazar günü yapılacak olan Lebron-Giannis maçının takım kadroları belli oldu. Öte yandan 16 Şubat TSİ 04.00’de yapılacak olan 2020 NBA All-Star maçı 26 Ocak'ta trajik bir helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant’ı onurlandırmak için değişik bir format ile oynanacak.

16 Şubat Pazar günü TSİ 04.00'te yapılacak All-Star maçının kadrolarını iki takımın kaptanları Lebron James ve Giannis Antetokounmpo canlı yayında seçti.

Halk oylaması sonucu en yüksek oyu alan oyuncu olan Los Angeles Lakers'in süper yıldızı Lebron James, ilk 5 oyuncuyu seçme hakkına sahip olurken, yedek seçimlerinde ilk hak Giannis'in oldu.

İki takımın kaptanlarının belirlediği All-Star maçının kadroları şu şekilde oluştu:

LEBRON'UN TAKIMI

- İlk Beş

LeBron James (Los Angeles Lakers, Kaptan)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

James Harden (Houston Rockets)

- Yedekler

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Chris Paul (Oklahoma City Thunder)

Russell Westbrook (Houston Rockets)

Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

GIANNIS'IN TAKIMI

- İlk Beş

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, Kaptan)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Kemba Walker (Boston Celtics)

Trae Young (Atlanta Hawks)

- Yedekler

Bam Adebayo (Miami Heat)

Jimmy Butler (Miami Heat)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

ALL-STAR MAÇINA KOBE BRYANT ANISINA YENİ FORMAT



Batı konferansı takımı Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve doğu konferansı ekibi Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'nun kaptanlığı yapan takımların karşı karşıya geleceği 2020 NBA All-Star maçının ilk üç periyodunda da skor 0-0'dan başlayacak. Bu şekilde 12'şer dakikadan oynanacak ilk üç periyodun galibi ayrı belirlenmiş olacak.

Üç çeyrek sonunda önde giden takımın toplam skoruna, 18 kez All-Star seçilen ve 4 defa NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan Kobe Bryant'ın giydiği 24 numaralı formanın anısına 24 sayı eklenecek ve karşılaşmanın galibini belirleyecek hedef sayı ortaya çıkacak. Süresiz oynanacak son çeyrekte söz konusu hedef sayıya ilk ulaşan taraf maçı kazanacak.

Örnek olarak ilk üç periyot sonunda 100-95'lik skor oluşması durumunda son periyotta ulaşılması gereken hedef skor 124 olacak. Bu durumda 100 sayı atan taraf 24, 95 sayı kaydeden takım ise 29 sayı bularak maçı kazanmaya çalışacak.