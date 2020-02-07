07 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

All-Star’da Kobe Bryant için yeni format! İşte ilk 5'ler...

All-Star’da Kobe Bryant için yeni format! İşte ilk 5'ler...
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.02.2020

Bu yıl 14-16 Şubat arası 69’uncusu Chicago’da düzenlenecek olan 2020 NBA All-Star organizasyonunda pazar günü yapılacak olan Lebron-Giannis maçının takım kadroları belli oldu. Öte yandan 16 Şubat TSİ 04.00’de yapılacak olan 2020 NBA All-Star maçı 26 Ocak'ta trajik bir helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybeden efsane basketbolcu ’ı onurlandırmak için değişik bir format ile oynanacak.

16 Şubat Pazar günü TSİ 04.00'te yapılacak All-Star maçının kadrolarını iki takımın kaptanları ve canlı yayında seçti.

Halk oylaması sonucu en yüksek oyu alan oyuncu olan 'in süper yıldızı Lebron James, ilk 5 oyuncuyu seçme hakkına sahip olurken, yedek seçimlerinde ilk hak Giannis'in oldu.

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İki takımın kaptanlarının belirlediği All-Star maçının kadroları şu şekilde oluştu:

LEBRON'UN TAKIMI

- İlk Beş
LeBron James (Los Angeles Lakers, Kaptan)
Anthony Davis (Los Angeles Lakers)
Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)
Luka Doncic (Dallas Mavericks)
James Harden ()

- Yedekler

Damian Lillard ()
Ben Simmons (Philadelphia 76ers)
Nikola Jokic (Denver Nuggets)
Jayson Tatum ()
Chris Paul (Oklahoma City Thunder)
Russell Westbrook (Houston Rockets)
Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

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GIANNIS'IN TAKIMI

- İlk Beş

Giannis Antetokounmpo (, Kaptan)
Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
Pascal Siakam ()
Kemba Walker (Boston Celtics)
Trae Young (Atlanta Hawks)

- Yedekler

Bam Adebayo ()
Jimmy Butler (Miami Heat)
Donovan Mitchell ()
Rudy Gobert (Utah Jazz)
Khris Middleton (Milwaukee Bucks)
Kyle Lowry (Toronto Raptors)
Brandon Ingram ()

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Batı konferansı takımı Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve doğu konferansı ekibi Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'nun kaptanlığı yapan takımların karşı karşıya geleceği 2020 NBA All-Star maçının ilk üç periyodunda da skor 0-0'dan başlayacak. Bu şekilde 12'şer dakikadan oynanacak ilk üç periyodun galibi ayrı belirlenmiş olacak.

Üç çeyrek sonunda önde giden takımın toplam skoruna, 18 kez All-Star seçilen ve 4 defa NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan 'ın giydiği 24 numaralı formanın anısına 24 sayı eklenecek ve karşılaşmanın galibini belirleyecek hedef sayı ortaya çıkacak. Süresiz oynanacak son çeyrekte söz konusu hedef sayıya ilk ulaşan taraf maçı kazanacak.

Örnek olarak ilk üç periyot sonunda 100-95'lik skor oluşması durumunda son periyotta ulaşılması gereken hedef skor 124 olacak. Bu durumda 100 sayı atan taraf 24, 95 sayı kaydeden takım ise 29 sayı bularak maçı kazanmaya çalışacak.

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