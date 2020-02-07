Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

THY Euroleague'in 24. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le karşı karşıya gelecek. Geride kalan 23 haftada 11 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 7. sırada bulunuyor. İsrail ekibinin ise 15 galibiyeti bulunuyor ve 5. sırada yer alıyor. Play-off yolunda kritik bir maça sahne olacak mücadelede temsilcimizin hedefi, taraftar desteği ve saha avantajıyla rakibini mağlup etmek. Peki Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm bilgiler...

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak iki takım da galip gelerek play-off yolunda rahatlamak istiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko son 7 maçının 6'sını kazanarak büyük bir ivme yakaladı. Maccabi FOX Tel Aviv ise son 7 karşılaşmanın 4'ünü kazandı.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI FOX TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? HAKEMİ KİM?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko son olarak deplasmanda Rus temsilcisi Zenit'i 73-68 yenmişti.

AVRUPA'DA 533. MAÇ

Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayla Avrupa kupalarında 533. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 532 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 330 maçın 195'ini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.