07 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

F.Bahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv maçına dair tüm bilgiler!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 Giriş Tarihi: 07.02.2020

Euroleague'in 24. haftasında temsilcimiz sahasında ekibi Maccabi 'le karşı karşıya gelecek. Geride kalan 23 haftada 11 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 7. sırada bulunuyor. İsrail ekibinin ise 15 galibiyeti bulunuyor ve 5. sırada yer alıyor. Play-off yolunda kritik bir maça sahne olacak mücadelede temsilcimizin hedefi, taraftar desteği ve saha avantajıyla rakibini mağlup etmek. Peki Beko - Maccabi FOX Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm bilgiler...

Avrupa Ligi'nin 24. haftasında ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak iki takım da galip gelerek play-off yolunda rahatlamak istiyor. Temsilcimiz son 7 maçının 6'sını kazanarak büyük bir ivme yakaladı. Maccabi FOX ise son 7 karşılaşmanın 4'ünü kazandı.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI FOX TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? HAKEMİ KİM?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak.

Temsilcimiz Beko son olarak deplasmanda Rus temsilcisi Zenit'i 73-68 yenmişti.

AVRUPA'DA 533. MAÇ

Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayla Avrupa kupalarında 533. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 532 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 330 maçın 195'ini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

MAÇ SONUCU l Zenit Petersburg 68-73 Fenerbahçe Beko l ÖZET

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Nur Gencer vefat etti! Nur Gencer kimdir? Nur Gencer vefat etti! Nur Gencer kimdir?
Türk derbisinde kazanan Ersanlı Bucks Türk derbisinde kazanan Ersanlı Bucks
Son yılların en iyi basketbolunu oynuyoruz "Son yılların en iyi basketbolunu oynuyoruz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör