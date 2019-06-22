Anadolu Efes sezona damga vurdu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019'u şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, bu sezon sergilediği performansla dikkati çekti.

Lacivert-beyazlı takım, 9 yeni oyuncuyla başladığı sezonda mücadele ettiği tüm kulvarlarda önemli bir performansa imza attı.

Ligde 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandıran, toplamda ise 14. kez kupayı kaldıran lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi'nde ise final oynama başarısı gösterdi.

Sezon başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren Anadolu Efes, Türkiye Kupası finalinde ise Fenerbahçe Beko'ya mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Finallerin takımı

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda final oynadı.

Anadolu Efes, sezona kupayla başladı. Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'ya 65-62 üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, Türkiye Kupası'nda da final oynadı. Lacivert-beyazlı ekip, final maçında Fenerbahçe Beko'ya 80-70 yenilerek kupayı müzesine götüremedi.

Anadolu Efes, bu sezon bir başka final başarısını ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde gösterdi.

18 sezon sonra Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen lacivert-beyazlı ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale çıktı. Finalde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olan Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde sezonu ikinci tamamladı.

Lacivert-beyazlı takım, son olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi. Bu sezonki en büyük rakibi Fenerbahçe Beko ile play-off final serisinde karşılaşan Anadolu Efes, sarı-lacivertli ekibe 4-3 üstünlük kurarak 9 sezon sonra şampiyonluğa ulaştı.

Bu sezon 81 maça çıktı

Anadolu Efes, bu sezon mücadele ettiği 4 kulvarda toplam 81 karşılaşma yaptı.

Lacivert-beyazlı takım, Basketbol Süper Ligi'nde 40, Avrupa Ligi'nde 37, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 olmak üzere çıktığı 81 maçta 61 galibiyet elde etti. Anadolu Efes, bu sezon 20 müsabakada ise sahadan mağlup ayrıldı.

Ligde final serisini Anadolu Efes'e 4-3 kaybederek ikincilikle yetinen Fenerbahçe Beko da 2018-2019 sezonunu 81 maçla tamamladı.

Fenerbahçe Beko'ya karşı 8 galibiyet

Anadolu Efes, bu sezon Fenerbahçe Beko ile tüm kulvarlarda yaptığı 14 maçın 8'ini kazandı.

Lacivert-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9, THY Avrupa Ligi'nde 3, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer maç olmak üzere toplam 14 kez karşılaştı.

Ergin Ataman'ın öğrencileri, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet elde ederek sarı-lacivertli takıma üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko ise bu sezon Anadolu Efes karşısında 6 galibiyet aldı.

Larkin farkı

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, bu sezon ortaya koyduğu performansla lacivert-beyazlı takıma önemli katkı verdi.

Larkin, Anadolu Efes'in şampiyonluğa ulaştığı Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin son maçında attığı 38 sayıyla kupanın kazanılmasında önemli rol oynadı.

ABD'li basketbolcu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de de sergilediği performansla dikkati çekti. Larkin, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile oynanan Dörtlü Final'in ilk maçında 30 sayı atarak Anadolu Efes'in finale çıkmasını sağladı.

Larkin, Anadolu Efes'in CSKA Moskova'ya kaybederek ikincilikle yetindiği final maçında ise 29 sayı kaydetti.