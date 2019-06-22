22 Haziran 2019, Cumartesi
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Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi final maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek 9 sezon aradan sonra şampiyonluk hasretini dindirdi. Ergin Ataman ile şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'e birçok isimden tebrik mesajları yağarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 22.06.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 00:56
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