Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi final maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek 9 sezon aradan sonra şampiyonluk hasretini dindirdi. Ergin Ataman ile şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'e birçok isimden tebrik mesajları yağarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 22.06.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 00:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





