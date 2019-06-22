22 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi final maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek 9 sezon aradan sonra şampiyonluk hasretini dindirdi. Ergin Ataman ile şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'e birçok isimden tebrik mesajları yağarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 22.06.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 00:56
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Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı!

Süper Lig'de normal sezon lideri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko play-off final serisinde 7. maçında karşı karşıya geldi. Anadolu Efes rakibi Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek 9 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.

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Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7'nci ve son maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek seride durumu 4-3'e getirdi ve 10 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştı.

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Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı!

ŞAMPİYON KUPASINI KALDIRDI

Lacivert-beyazlıların şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kaptan Doğuş Balbay'a takdim etti.

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Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı!

Daha önce Galatasaray'da da koçluk yapmış olan tecrübeli hoca Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko taraftarlarıyla çok kez gerginlik yaşamıştı.

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Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı!

Ataman, Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanan karşılaşmalara küfür edildiği gerekçesiyle kulaklıkla çıkıyordu.

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