21 Haziran 2019, Cuma
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Anadolu Efes'in kupa töreninden kareler
Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. 2018-2019 sezonunun şampiyonunu belirleyecek karşılaşma 20.00'de başladı ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Anadolu Efes son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes böylece 9 sezonluk hasretine son vererek kulüp tarihinin 14. şampiyonluğunu elde etti. İşte Anadolu Efes'in kupa töreninden çok özel kareler...
Giriş Tarihi: 21.06.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 22:48
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