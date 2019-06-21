Anadolu Efes'in kupa töreninden kareler

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. 2018-2019 sezonunun şampiyonunu belirleyecek karşılaşma 20.00'de başladı ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Anadolu Efes son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes böylece 9 sezonluk hasretine son vererek kulüp tarihinin 14. şampiyonluğunu elde etti. İşte Anadolu Efes'in kupa töreninden çok özel kareler...

Giriş Tarihi: 21.06.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 22:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





